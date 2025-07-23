Шахтёр — Бешикташ: анонс, прогноз и ставки

В четверг, 24 июля, донецкий «Шахтёр» проведёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2025/26 против турецкого гранда — стамбульского «Бешикташа». Встреча состоится на стадионе «Бешикташ Парк» и начнётся в 21:00 по киевскому времени. Для украинского клуба это уже второй этап квалификации, тогда как «Бешикташ» только стартует в еврокубках этого сезона. Матч вызывает повышенный интерес не только среди болельщиков, но и среди экспертов, ведь обе команды являются представителями сильных национальных чемпионатов. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как команды подошли к матчу

«Шахтёр» уверенно прошёл финский клуб «Ильвес» в первом раунде квалификации, разгромив соперника в первом матче со счётом 6:0 и спокойно удержав ничью 0:0 в ответной встрече. Команда Арды Турана показала хорошую физическую готовность и вариативность в атаке. Что касается «Бешикташа», турецкий клуб завершил прошлый сезон на четвёртом месте в Суперлиге и начинает еврокампанию именно с этого этапа. Учитывая статус и амбиции команд, ожидается напряжённая борьба и тактическое противостояние двух опытных тренеров.

Где смотреть матч и что говорят букмекеры

Прямую трансляцию поединка «Бешикташ» – «Шахтёр» можно будет посмотреть на платформе «Киевстар ТВ». Согласно котировкам букмекеров, небольшим фаворитом считается «Бешикташ» с коэффициентом 2.38 на победу. Ничья оценивается в 3.75, а успех «Шахтёра» — в 2.73. Однако в контексте двухматчевого противостояния преимущество аналитики отдают именно украинской команде — коэффициент на её выход в следующий этап составляет 1.66, против 2.13 у турецкой стороны.

Расклад на ответный матч и возможные оппоненты

Ответная встреча пройдёт 31 июля и станет номинально домашней для «горняков». Она состоится на Муніципальном стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало матча также запланировано на 21:00 по киевскому времени. Победитель пары «Шахтёр» — «Бешикташ» выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары «Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция). Таким образом, даже в случае поражения командам будет предоставлен шанс продолжить борьбу в Лиге конференций.

На что стоит обратить внимание

Интерес вызывает форма «Шахтёра», который уже провёл два официальных еврокубковых матча и находится в тонусе. Кроме того, важным фактором будет сыгранность состава и возможное усиление атакующей линии. «Бешикташ», в свою очередь, имеет сильный подбор игроков и будет играть при поддержке домашних трибун, что может сыграть решающую роль. Оба тренера имеют опыт работы на международной арене, что добавляет интриги. Также немаловажно, что клубы будут стремиться обеспечить себе участие в групповом этапе одного из еврокубков, а значим им есть что терять в случае проигрыша.

Прогноз и ожидания

Учитывая текущую форму «Шахтёра» и фактор домашнего поля у «Бешикташа», встреча обещает быть упорной и результативной. Вероятным исходом первого матча может стать ничья или минимальная победа одной из сторон. Аналитики склоняются к тому, что общая победа останется за донецким клубом, особенно учитывая запас прочности, который они могут создать на выезде. Однако не стоит недооценивать турецкую команду, которая неоднократно доказывала свою конкурентоспособность. Всё будет зависеть от реализаций моментов и дисциплины в обороне.

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