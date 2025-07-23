Лондонский "Тоттенхэм" может подписать нападающего "Пари Сен-Жермен".

По информации от источников издания TBR Football, сейчас переговоры между "ПСЖ" и "Ювентусом" о трансфере Рандаля Коло Муани приостановлены, поэтому "шпоры" обратили внимание на ситуацию вокруг француза, которого они хотели подписать еще зимой этого года, но отказались в пользу Матиса Теля из мюнхенской "Баварии".

Отмечается, что парижане хотят получить 50 миллионов евро за трансфер Коло Муани, но "бьянконери" не готовы пойти на такие условия. Сам игрок хочет остаться в Турине, но он открыт и к другим доступным вариантам.

Ранее сообщалось об интересе от "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" к 26-летнему французу.

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Напомним, что Рандаль Коло Муани перешел в "Ювентус" в феврале на правах аренды до конца сезона 2024/25. За это время он забил 10 голов и отдал три ассиста в 22 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

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