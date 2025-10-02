Фейеноорд – Астон Вилла: прогноз и где смотреть матч ЛЕ

2 октября состоится матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Фейеноорд» и «Астон Вилла». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матча «Фейеноорд» — «Астон Вилла» эксклюзивно для зрителей Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Игра будет доступна в записи, а также будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Если вы не сможете посмотреть матч в прямом эфире, не переживайте — он будет доступен для просмотра в любое удобное время.

Фейеноорд

«Фейеноорд» показывает уверенную игру на старте сезона. После 7 матчей в Эредивизии команда набрала 19 очков и возглавляет турнирную таблицу, отрываясь от ближайшего преследователя на 3 очка. Единственное осечка для команды произошла в матче с «АЗ Алкмаар», когда они сыграли вничью 3:3.

На европейской арене «Фейеноорд» попал в Лигу Европы после неудачи в отборе Лиги чемпионов, проиграв «Фенербахче» в полуфинале. В первом туре Лиги Европы нидерландцы проиграли «Браге» с минимальным счётом 1:2, но в этот раз они будут бороться за свои шансы.

Астон Вилла

«Астон Вилла» приближается к матчу с «Фейеноордом» не в лучшей форме. Первая победа в Премьер-лиге пришла только в 6-м туре, когда «виллианы» победили «Фулхэм» со счётом 1:0. До этого команда набрала только 3 ничьи и 2 поражения. В Лиге Европы англичане начали с минимальной победы над «Болоньей» (1:0), но их игра всё еще оставляет вопросы.

Команда Джеррарда испытывает сложности на выезде, и ни разу не выиграла в 4 выездных матчах этого сезона. Это отражает общие проблемы «Астон Виллы» в борьбе за стабильность.

Личные встречи

Команды никогда не встречались в официальных матчах, так что это будет их дебют на европейской арене.

Цікаві факти

«Астон Вилла» не одержала ни одной победы в 4 выездных играх этого сезона Премьер-лиги.

«Фейеноорд» не пропускал больше одного гола в последних пяти домашних матчах.

В последних 6 играх «Фейеноорд» 4 раза не пропускал.

Анализ и прогноз

Обе команды стартовали с побед в Лиге Европы и явно настроены на борьбу за выход в следующий раунд. Однако «Фейеноорд» в домашних матчах чувствует себя значительно увереннее, и его игра на старте сезона выглядит гораздо более стабильной, чем у «Астон Виллы», которая не может наладить выездные матчи.

С учётом текущей формы и преимуществ на своём стадионе, «Фейеноорд» является фаворитом встречи. Однако «Астон Вилла» всё равно способна дать достойный бой и постарается вырвать очки на выезде.

Мой прогноз — победа «Фейеноорда» с обменом голами. Ставка – обе команды забьют, с коэффициентом 1.68.

