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Футбол

ФИФА отменила трансферный бан для одного клуба Ла Лиги – Relevo

Победа Райо Вальекано

ФИФА отменила трансферный бан для одного клуба Ла Лиги - Relevo

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

    • Через сутки после того, как ФИФА наложила трансферный бан на два испанских клуба – "Райо Вальекано" и "Мальорку" – запрет для одного из них был отменен. Об этом сообщает издание Relevo.

    "Райо Вальекано" больше не будет находиться под ограничениями на трансферном рынке. После успешных переговоров с ФИФА и решения всех финансовых вопросов, мадридский клуб получил разрешение на заключение новых контрактов и регистрацию игроков.

    "Мальорка" еще не решила эту проблему. Как только они найдут решение, то свяжутся с ФИФА.

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