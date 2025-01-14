Первый бой за полтора года. Экс-чемпион мира из Украины выступит в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Постол

25 января в Дворце спорта (Киев) состоится вечер бокса от промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions.

Главным событием шоу станет поединок в первом полусреднем весе – обладатель титула WBO Global Арам Фаниян (25–2, 6 КО, Украина) выйдет в ринг против аргентинского боксера Николаса Хары (31–5, 2 КО).

Во втором по значимости поединке выступит бывший чемпион мира Виктор Постол (31–5, 12 КО). Его оппонентом станет ветеран Фернандо Сауседо (64–10–3, 10 КО, Аргентина). Последний раз украинец выходил в ринг в июле 2023 года, когда уступил представителю Доминиканской республики Элвису Родригесу (ТКО 7).

Кроме этого, бой проведет украинец Станислав Скороход (21–3, 18 КО), который встретится с перспективным боксером Маратом Григоряном (3–0, 3 КО).

sport.ua