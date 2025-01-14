Колтон Херта: Я устал от разговоров о Формуле 1

После того, как стало известно о дебюте в Формуле 1 заводской команды Cadillac в 2026 году, в прессе начали активно перечислять возможных кандидатов на место в команде. И практически в каждом списке неизменно присутствовал гонщик IndyCar Колтон Херта, которого несколько лет назад уже рассматривали в числе кандидатов на место в AlphaTauri (ныне Racing Bulls) и в Andretti.

У Колтона до сих пор нет суперлицензии, дающей право выступать в Формуле 1, и для её получения в 2025-м американский гонщик должен завершить сезон в IndyCar на четвёртом месте в личном зачёте или выше. На недавней встрече с прессой у Херты спросили, чувствует ли он прессинг перед началом нового сезона, и как он вообще оценивает свои шансы получить предложение от Cadillac.

«Ответ простой – я даже не знал, какой результат должен показать для получения суперлицензии, – приводит слова Колтора Херты издание The Race. – Если это произойдёт, и я при этом буду востребован, то отлично – тогда мне придётся принять решение. Если нет, то я продолжу выступать в IndyCar. При любом из вариантов со мной всё будет в порядке.

Мне задают подобные вопросы уже лет пять. Передо мной уже достаточно давно держат эту морковку. Я уже устал от всех этих разговоров, и просто хочу сосредоточиться на выступлениях в IndyCar, сосредоточиться на том, чтобы выиграть в этом году. Если что-то получится, то у меня появится повод подумать.

Пока ничего не решено. Все мои друзья и семья живут в США, и я не знаю никого, к кому бы я мог поехать. Предстоит принять серьёзное решение, если мне всё же придётся его принять».

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