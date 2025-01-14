Эмма Радукану – о победе над Александровой на Аustralian Open: “Кажется моя подача сегодня жила собственной жизнью”

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою победу над Екатериной Александровой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии



– Эмма, качественное выступление от вас сегодня. Насколько вы довольны тем, что завершили матч в двух сетах?

– Да, я очень довольна, что смогла преодолеть этот раунд. Это было непросто. Было довольно жарко, солнце пекло. Очевидно, я играла против опытной соперницы, которая является сеяной и демонстрирует великолепный теннис. Я очень горжусь тем, как я боролась и как справилась с определёнными ситуациями в этом матче.

– Кажется, вы немного изменили хватку во время подачи. Какова причина этого и как вы адаптируетесь к этому процессу?

– Честно говоря, я не уверена, что именно изменила в своей подаче сегодня. Кажется, она жила своей собственной жизнью (смеется). Я обязательно это проанализирую, посмотрю и потом расскажу вам (улыбается).

– Насчет подачи: это, видимо, было немного неудобно [британка допустила 15 двойных ошибок]. Как вы справились с этим психологически?

– Думаю, главное – это принять ситуацию. В первом сете я подавала много хороших первых подач, даже несколько эйсов. В то же время были и двойные ошибки. Я думала: «Хорошо, по крайней мере мне хватает на это решимости». Когда мячи становились тяжелее, это усложняло задачу. С каждой следующей подачей было непросто заново собраться. Но я знала, что даже если я уступаю, у меня есть отличный прием. Было хорошо, что я смогла положиться на другие элементы своей игры, которые являются достаточно сильными. Я очень горжусь тем, что не позволила этой ситуации сильно повлиять на меня и не дала матчу выскользнуть из моих рук.

– В следующем круге вас ждет Аманда Анисимова. Что вы знаете о ней?

– Я знаю, что она мощно бьет по мячу, действительно очень сильно. Мы несколько раз тренировались вместе. Она любит диктовать условия игры. Это будет серьезный вызов для меня, конечно. В ее активе есть отличные результаты. Она заявила о себе очень рано. Я с нетерпением жду этого матча, чтобы испытать свою игру и увидеть, на каком я сейчас уровне.

– И у вас, и у Аманды были громкие прорывы в подростковом возрасте. Можете ли вы рассказать о трудностях, которые возникают после такого раннего успеха?

– Думаю, это трудности в том смысле, что ты, очевидно, получаешь много внимания. Возможно, люди начинают давать оценку [осуждать] твоим решениям или твои действия потенциально могут критиковать. В то же время я чувствую, что это дало нам отличную платформу. Мы получили возможности, смогли инвестировать в свою команду, наслаждаться игрой на больших кортах, например. Поэтому, хотя присутствуют вызовы, я хочу смотреть на это с положительной и оптимистичной стороны.



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