Истборн. Радукану победила пятую ракетку мира, ещё две британки вышли в четвертьфинал

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в Великобритании

Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Гарриэт Дарт (Великобритания, WC) — София Кенин (США, LL) 6:3, 6:7(3), 6:0

Лейла Фернандес (Канада) — Эшлин Крюгер (США, Q) 6:2, 6:1

Мэдисон Кис (США, 4) — Ангелина Калинина (Украина, Q) 7:6(5), 6:1

Каролина Мухова (Чехия) — Магда Линетт (Польша, Q) 6:4, 6:1

Кэти Бултер (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 5) 6:4, 7:5

Жасмин Паолини (Италия, 3) — Элизе Мертенс (Бельгия) 5:2 (отказ)

Дарья Касаткина (-, 6) — Юань Юэ (Китай) 3:6, 6:4, 6:0

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Джессика Пегула (США, 2) 4:6, 7:6(6), 7:5

Гарриэт Дарт (№105) во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-50. В первом круге турнира британка была сильнее Мари Боузковой. Дарт проведёт второй четвертьфинал в сезоне: в феврале ей удалось дойти до полуфинала в Клуж-Напоке.

Эмма Радукану (№168) впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в топ-10 рейтинга, проиграв до сегодня в семи подобных встречах,

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