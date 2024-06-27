Вылет Украины, грузинское чудо и новый клуб Григорчука. Главные новости за 26 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 июня

Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 июня.

Финиш для Украины

Украина закончила свое выступление на Евро-2024 после нулевой ничьей с Бельгией. Подопечные Реброва провели достойный матч с точки зрения обороны, но в нужный момент не смогли перестроиться на атакующий лад и вырвать победу. А она была нужна, ведь в параллельном матче Словакия и Румыния ожидаемо поделили очки.

Грузинское чудо

Грузия на своем дебютном европейском первенстве сумела пробиться в плей-офф. Это случилось благодаря сенсационной победе над Португалией (2:0). "Селесао" серьезно ротировали, но подвига грузинов это никак не приуменьшает. 4 очка позволили им финишировать третьими в квартете F.

Настойчивая Турция

А вторыми в группе F финишировали турки благодаря победе над Чехией. Турция более часа играла в большинстве, но вырвала 3 очка лишь благодаря голу Джена Тосуна в компенсированное время. Турки таким образом вышли на Австрию, а Грузии придется биться с Испанией.

Новый клуб Григорчука

Роман Григорчук вернулся в Азербайджан. 59-летний наставник возглавил "Нефтчи" из Баку. Контракт сторон рассчитан на 2 года. Соглашение с "Черноморцем" при этом истекло по окончанию нынешнего сезона. Ранее Григорчук возглавлял местную "Габалу".

Голеадор для БД

"Боруссия" подпишет форварда "Штутгарта" Серу Гирасси. Второй лучший бомбардир прошлой кампании обойдется дортмундцам менее 20 млн евро, активировав его клаусулу. О трансфере объявят в ближайшие дни. 28-летний Гирасси в прошлом сезоне забил 28 голов в 28 матчах Бундеслиги.

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