Члены клуба Гамбург против аренды стадиона киевским Динамо из-за дискриминации и расизма

Поклонники команды считают, что у них разные ценности с болельщиками вице-чемпиона УПЛ

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Представители группы HSV Supporters Club, насчитывающей более 90 тысяч фанатов "Гамбурга", опубликовали официальное заявление о сотрудничестве с "Динамо" для аренды стадиона на матчи Лиги Европы.

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Члены клуба считают, что у некоторых фанатов киевлян наблюдается расистское и дискриминационное поведение. Они уточняют, что нельзя винить "Динамо" из-за действий отдельных болельщиков, но дело в отсутствии реакции, отмечают в HSV Supporters.

Группа поклонников "Гамбурга" отмечает, что стадион нельзя отдавать в аренду тем, кто не отстаивает ценности "горожан". Члены ожидают официальных заявлений от руководства "динозавров".

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