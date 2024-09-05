Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда

Легендарный боксер Джордж Форман назвал трех боксеров, которые за карьеру нанесли ему самые сильные удары.
Форман, который за карьеру дрался с именитыми Али, Холифилдом и Фрейзером, выбрал Куни, Лайла и Уильямса.
«Я провел более 60 боксерских поединков. За свою карьеру я встретил только трех настоящих панчеров. Джерри Куни, Рон Лайл и парень по имени Рейнелл Уильямс. Они бьют так сильно, что тело вибрирует, даже если ты блокируешь их удары. Лайл своим левым хуком бил сильнее, чем Джо Фрейзер», – сказал Форман.
Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».