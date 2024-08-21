Не Фьюри. Известное издание допустило, кто был сложнейшим соперником Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Журналист известного американского издания BoxingScene Эллиот Уорселл оценил карьеру латвийского боксера Майриса Бриедиса и сделал интересное заявление относительно его давнего поединка против украинца Александра Усика:

«В свои лучшие времена универсальный латвиец (Майрис Бриедис – прим.) был достаточно сильным, чтобы прижать Александра Усика к канатам в 2018 году, дав украинцу, пожалуй, самый тяжелый бой в его карьере».

Напомним, в январе 2018 года Александр Усик отобрал у Майриса Бриедиса чемпионский пояс WBC в крузервейте. 19 августа 2024 года латвиец объявил о завершении карьеры.

sport.ua