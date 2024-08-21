Известно, в какой форме Динамо проведет первый матч с Зальцбургом

Начало игры – в 22:00

fcdynamo.com

Сегодня, 21 августа состоится первый матч раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и австрийским "РБ Зальцбург".

Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе "Арена Люблин".

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

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Динамовцы сыграют в комплекте формы белого цвета. Динамовский вратарь наденет желтый комплект.

Гости проведут матч в темно-синих футболках, а голкипер "РБ Зальцбург" сыграет в форме оранжевого цвета.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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