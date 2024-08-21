Монтеррей. Киченок и Бабош вышли в четвертьфинал парного разряда

Украинско-венгерский дуэт выиграл первый матч на турнире WTA 500 в Мексике

Монтеррей, Мексика • 19-24 августа • хард • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Тимеа Бабош (Укриана/Венгрия) – Клоэ Паке/Рената Сарасуа (Франция/Мексика) 6:2, 6:1

Для победы в стартовом матче Киченок и Бабош понадобилось 56 минут. В сегодняшнем матче теннисистка реализовали пять из семи брейк-поинтов и проиграли только один гейм на своих подачах.

Надежда и Тимеа прервали серию из трёх поражений. Для них это четвёртый совместный турнир. В июле теннисисткам удалось дойти до четвертьфинала на Уимблдоне.

В четвертьфинале Киченок и Бабош встретятся с дуэтом Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/-, 1).

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