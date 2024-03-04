Ангелина Калинина провела 100 недель в топ-50 рейтинга WTA

На этой неделе Ангелина Калинина занимает 35-е место в рейтинге WTA и таким образом начинает юбилейную неделю среди пятидесяти сильнейших теннисисток мира.
Калинина впервые попала в топ-50 рейтинга WTA 17 января 2022 года и с того момента, с перерывами, провела там 100 недель.
27-летняя Ангелина Калинина стала седьмой украинской теннисисткой, кому удалось провести в топ-50 рейтинга WTA 100 и более недель:
1. Элина Свитолина — 488*
2. Алена Бондаренко — 227
3. Леся Цуренко — 220*
4. Наталья Медведева — 144
5. Даяна Ястремская — 121*
6. Катерина Володько (Бондаренко) — 110
7. Ангелина КАЛИНИНА — 100*
* — находятся в топ-50 на 04 марта 2024
В данный момент Калинина находится в топ-50 непрерывно на протяжении 65 недель, начиная с 12 декабря 2022 года.