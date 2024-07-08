Уимблдон. Фритц совершил камбэк в противостоянии с четвёртым номером рейтинга, Джокович в трёх сетах обыграл Руне

В мужской сетке турнира в Великобритании завершились матчи четвёртого круга

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 13) – Александр Зверев (Германия, 4) 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Артур Фис (Франция) 6:2, 6:4, 4:6, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 2) – Хольгер Руне (Дания, 15) 6:3, 6:4, 6:2

Лоренцо Музетти во второй раз за последний месяц обыграл Джованни Мпетши Перрикара, с которым встачался в июне на старте травяного турнира ATP 250 в Штутгарте. Итальянский теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam.

Тэйлор Фритц (№12 ATP) одержал пятую победу над игроком, входящим в топ-5, и впервые ему это удалось на “мэйджоре”. Также американец третий раз сумел выиграть матч, в котором проиграл первые два сета. В целом эта победа стала для Тэйлора 11-й в пятисетовых противостояниях (10 поражений).

Алекс де Минор взял реванш у Артура Фиса за поражение в апреле на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне и впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. В целом для австралийца это будет третий четвертьфинал на уровне Grand Slam и второй в сезоне. Месяц назад он сыграл на этой стадии Ролан Гаррос.

Новак Джокович проведёт 15-й четвертьфинал на британском “мэйджоре” и в целом 60-й на турнирах Grand Slam, что является рекордом в Открытой Эре. Напомним, что серб семь раз выигрывал титул на Уимблдоне и дважды играл в финале, в том числе в предыдущем сезоне.

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