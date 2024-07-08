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Футбол

Продолжаются поиски марокканских футболистов, пропавших без вести в море

Поиски пропавших футболистов все еще продолжаются

Продолжаются поиски марокканских футболистов, пропавших без вести в море

ВВС

    • Двух футболистов марокканского клуба "Иттихад Танжер" пропали без вести у северного побережья Средиземного моря в субботу.

    Пятеро игроков команды были на экскурсии на яхте, которую они арендовали на пляжном курорте М'дик, к северу от города Тетуан.

    Позже спасатели спасли трех футболистов, но двое, 24-летний Абделлатиф Ахриф и 18-летний Салман Эль-Харрак, пропали без вести.

    Президент "Иттихад Танжер" Мохамед Черкауи подтвердил, что поиски пропавших футболистов все еще продолжаются. Он также призвал представителей СМИ и болельщиков в социальных сетях быть осторожными с информацией, которую они распространяют.

    www.ua-football.com

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