Сабо: Если Динамо будет высоко прессинговать, то Зальцбург быстро накажет

Йожеф Йожефович не верит в победу киевлян

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился своими мыслями накануне ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

– Йожеф Йожефович, букмекеры дают минимальные шансы на проход "Динамо". А какое ваше мнение?

– Я на "Динамо" не надеюсь вообще! Ну куда там?! "Зальцбург" просто намного сильнее. У австрийцев хорошая, молодая, быстрая и злая команда. Хорошего я ничего не жду.

– Но в футболе чудеса случаются. Что надо сделать "Динамо", чтобы рассчитывать на успех?

– Выиграть со счетом 3:0, но с нашей сегодняшней командой это невозможно. Если "Динамо" будет высоко прессинговать, то откроет свободные зоны, и "Зальцбург" нас быстро накажет. Но в любом случае нам нужен быстрый гол, и поэтому придется прессинговать по всему полю. Иначе ничего не будет! Австрийцы не полезут вперед, а будут выжидать на наши ошибки.

– Что можете сказать о первом матче?

– У Ярмоленко было три хороших момента, а он их профукал. Я понимаю, что он – ветеран и легенда "Динамо", но сейчас ему надо сидеть в запасе и выходить за минут 15-20 до конца матча. Ну так нельзя! На него играют, создают моменты, а он их не использует. Андрей уже потерял скорость и другие свои качества.

– Ваш прогноз на матч "Зальцбург" – "Динамо"?

– Самый оптимистичный прогноз – это ничья 1:1. Возможно, "Зальцбург" забьет первый мяч, будет заканчивать на легке и "Динамо" удастся отыграться. В победу "Динамо" я не верю совсем, – сказал Сабо.

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