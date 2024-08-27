Цинциннати. Синнер победил Тиафо в финале и завоевал свой третий титул ATP Masters

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл решающий матч на турнире ATP Masters 1000 в США

Цинциннати, США • 12-19 августа • хард • $7,909,030

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Фрэнсис Тиафо (США) 7:6(4), 6:2

Янник Синнер провел пятый поединок против Фрэнсиса Тиафо и четвертый раз его обыграл. Итальянец записал на свой счет 13 эйсов, допустил две двойные ошибки (у Тиафо – пять эйсов и две двойные ошибки), сделал два брейка и отыграл все три брейк-поинта американца. Финальный поединок продолжался чуть более 1,5 часов.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Алекс Микельсен (США, Q) 6:4, 7:5

R3: Джордан Томпсон (Австралия) отказ

QF: Андрей Рублев (-, 6) 4:6, 7:5, 6:4

SF: Александр Зверев (Германия, 3) 7:6(9), 5:7, 7:6(4)

FR: Фрэнсис Тиафо (США) 7:6(4), 6:2

23-летний Янник Синнер пятый раз сыграл в финале “Мастерса” и завоевал свой третий титул. Ранее итальянец становился чемпионом на турнирах в Торонто-2023 и Майами-2024. Всего для лидера рейтинга АТР это был 19-й финальный поединок на уровне основного тура, в котором он завоевал свой 15-й титул (в этом году Синнер выиграл все пять решающих матчей, в которых принимал участие). Победа в Цинциннати принесла Синнеру $1,049,460 призовых и 1000 рейтинговых очков. Он сохраняет за собой первую строчку в мировом рейтинге.

26-летний Фрэнсис Тиафо впервые в карьере сыграл в финале “Мастерса”. Американский теннисист девятый раз дошел до финала на уровне АТР-тура и боролся за свой четвертый титул (первый с июня прошлого года). В Цинциннати Тиафо заработал $573,090 призовых и 650 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он замыкает топ-20, поднявшись на семь позиций.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua