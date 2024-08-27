Мик Шумахер узнал о контракте Дуэна из социальных сетей

В дни Гран При Нидерландов команда Alpine объявила о подписании контракта с Джеком Дуэном на 2025 год. Наравне с австралийским гонщиком на вакантное место претендовал Мик Шумахер, но в Alpine, после того как определились с кандидатом, не уведомили о своём решении Мика.

Ральф Шумахер в эфире немецкого Sky раскритиковал Alpine за подобный подход: «Мик узнал о решении команды из социальных сетей, и это абсолютно неприемлемый подход! Можно говорить о том, что в данный момент команда полностью сбилась с пути. Людей увольняют, возвращают и так далее. И Флавио Бриаторе парит над всем этим».

Вакансии на следующий год формально остаются в Mercedes, Sauber и RB. Всё идёт к тому, что в Mercedes подпишут контракт с Андреа Кими Антонелли, а в RB место получит Даниэль Риккардо или Лиам Лоусон.

Фактически, у Мика остаётся только один вариант вернуться в Формулу 1, но он не опускает руки: «Я не сдаюсь. Остаются ещё два вакантных места, поэтому мы продолжим работать. Надеюсь, по итогам года получим хороший результат. Вы видели, на что я способен, и команды тоже это знают».

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