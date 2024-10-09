Маккаллоу: В 2025-м мы увидим другие машины

Сезон 2025 года – последний по действующему регламенту. Обычно в такой ситуации машины почти не меняются – команды сосредоточены на подготовке к 2026-му, когда Формулу 1 ждут серьёзные перемены, но руководитель отдела эффективности шасси Aston Martin Том Маккалоу считает, что и в 2025-м машины будут совсем другими.

Том Маккалоу: «Cейчас идёт процесс передачи новому проекту аэродинамической трубы и компьютеров CFD. На этом этапе команды занимаются концептуальными решениями, архитектурой машин следующего года, проводят много времени в аэродинамической трубе, работая с конструкцией машины, с шасси и подвеской.

В машинах 2025 года ещё многое можно изменить. Нужно понять ограничения этого года и в конструкции новой решить максимум проблем, связанных в этом году с механикой, аэродинамикой или с чем-то ещё. Это ключевой этап. В следующем году мы увидим совсем другие машины. Да они станут эволюцией сегодняшних, но сейчас все команды стремятся сделать большой шаг».

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