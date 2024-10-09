Теренс КРОУФОРД: «Вы считаете Тео Лопеса хорошим боксером?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Теренс Кроуфорд наехал на чемпиона WBO Теофимо Лопеса, который выступает категорией ниже:

«Я уважаю всех бойцов, но Лопес почти не дерется с нормальными соперниками. Он боится подниматься в другие весовые категории.

Если вы когда-либо считали Тео хорошим боксером, значит вам надо держаться подальше от этого вида спорта, потому что вы не знаете ничего о боксе. Лопес оказался в ужасной ситуации, он должен драться со мной бесплатно», – гневно заявил Теренс.

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sport.ua