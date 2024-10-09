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Футбол

Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля

Возвращение известного специалиста

Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Немецкий тренер Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбола в системе "Ред Булл". Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    По информации источника, стороны подписали долгосрочный контракт. К своим обязанностям Клопп приступит с 1 января 2025 года.

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    • Отмечается, что бывший наставник "Ливерпуля", дортмундской "Боруссии" и "Майнца" будет консультировать все команды "Ред Булл" ("Лейпциг", "Зальцбург", "Нью-Йорк", "Брагантино" и другие) по вопросам тренерской работы, игровой философии, развитию футболистов и трансферов.

    Кроме того, Клопп обеспечил себе опцию ухода, что может позволить ему в будущем стать главным тренером национальной сборной Германии вместо Юлиана Нагельсмана.

    www.ua-football.com

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