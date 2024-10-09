Дэвид Култхард побывал в Скандинавии

Бывший гонщик Формулы 1 и посол Red Bull Дэвид Култхард побывал в Швеции и Дании, где участвовал в демонстрационных заездах и съёмках ролика за рулём Формулы 1.

Кроме шоу-заездов в Стокгольме и Копенгагене, Дэвид проехал по сельским дорогам и навестил автодром Anderstorp, принимавший Гран При Швеции с 1973 по 1978 год. Программа Red Bull включала заезд с участниками чемпионата по ралли-кроссу и соревнование в скорости с вертолетом.

Дэвид Култхард: «У Скандинавских стран богатая история в Формуле 1, особенно в те времена, когда большая часть чемпионата проводилась в Европе. Я помню соревнования героев своего детства за рулём культовых машин, здорово, что мы вновь возвращаемся в эти места».

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