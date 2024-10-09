«Юта» в дебютном матче в НХЛ победила «Чикаго», Сергачев сделал голевой пас

Нападающий «Юты» Барретт Хэйтон в матче против «Чикаго». Фото USA Today Sports

«Юта» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев отметился дублем Дилан Гюнтер, по одному голу у Клэйтона Келлера, Барретта Хэйтона и Айана Кола. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

У гостей отличились Теуво Терявяйнен и Ник Фолиньо.

Матч против «Чикаго» стал для «Юты» дебютным в НХЛ. Команда из Солт-Лейк-Сити проведет следующую игру 11 октября против «Айлендерс».

«Чикаго» 12 октября встретится с «Виннипегом».

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