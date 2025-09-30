Забарному не понравится. ПСЖ зимой намерен усилить три позиции

Французский "ПСЖ" в зимнее трансферное окно снова выйдет на рынок с намерением усилить три позиции.

По информации СМИ, главный тренер парижан Луис Энрике считает, что для усиления конкуренции клубу нужны новый универсальный вингер, центральный защитник и центральный полузащитник.

Парижский клуб ищет правого вингера, но желательно левоного, что должно обеспечить большую универсальность в атаке. В составе "ПСЖ" на этой позиции играет Дезире Дуэ, но спортивный директор клуба считает, что этого будет недостаточно в случае травм или потери ритма.

"ПСЖ" также рассматривает возможность приобретения центрального защитника, способного обеспечить ротацию в этой зоне. У парижан есть Пачо, Маркиньос и Забарный, но физические требования и большое количество матчей требуют больше возможностей для ротации на этйо позиции.

В то же время рассматривается вопрос о приобретении полузащитника, который может попасть в стартовый состав. Поскольку Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис уже в составе, команде нужен игрок, способный бороться за игровое время, но при этом обеспечивающий свежесть и решение в трудные моменты.

Отмечается, что недавние травмы Жоау Невеша, Дезире Дуэ и Дембеле, ясно показали, что команде не хватает глубины состава на некоторых ключевых позициях. Это дополнительная мотивация для усиления этих трёх позииций.

Впрочем, также отмечается, что так как парижане летом уже потратили на трансферы почти 100 млн евро (Забарный и Шевалье), зимой трансферная кампания клуба будет достаточно взвешенной из-за финансового фэйр-плей. Громких денежных подписаний не будет, а лишь игроков, которые будут доступны в финансовом плане.

