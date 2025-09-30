Известный тренер: «Про бой говорят после их побед над Кличко. Давно пора»

Sky Sports. Энтони Джошуа

Тренер Энтони Джошуа Бен Дэвисон считает, что болельщики заслуживают увидеть поединок его подопечного и Тайсона Фьюри, о котором говорят много лет.

«Все хотят увидеть этот бой. И болельщики его заслуживают. Мне кажется, про этот бой говорят с того момента, когда оба победили Кличко. Уже давно пора».

«Мы видим, что Фьюри завершил карьеру и он заработал столько денег, что ему вряд ли нужно возвращаться. Будет жаль», – сказал Дэвисон.

Фьюри на этот момент завершил карьеру, а Джошуа после поражения от Даниэля Дюбуа год назад все еще не вернулся в ринг.

Ожидается, что британец проведет бой в январе или феврале.

