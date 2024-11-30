Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

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Владимир Кличко собирается вернуться в бокс. Украинский спортсмен планирует сразиться за титул чемпиона мира.

Опубликован рейтинг лучших боксеров 2024 года. Украинский чемпион Александр Усик занял второе место.

Денис Беринчик может провести поединок с чемпионом по версии WBC Шакуром Стивенсоном.

Промоутер Эдди Хирн собирается организовать бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Хирн снова проталкивает Джошуа, Усик опять второй, Беринчик против Шакура Стивенсона

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