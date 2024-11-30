Connect with us
Бокс

Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона

Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Sport.ua предлагает ознакомиться с главными новостями за последнее время:

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

  • Владимир Кличко собирается вернуться в бокс. Украинский спортсмен планирует сразиться за титул чемпиона мира.
  • Опубликован рейтинг лучших боксеров 2024 года. Украинский чемпион Александр Усик занял второе место.
  • Денис Беринчик может провести поединок с чемпионом по версии WBC Шакуром Стивенсоном.
  • Промоутер Эдди Хирн собирается организовать бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

    • Хирн снова проталкивает Джошуа, Усик опять второй, Беринчик против Шакура Стивенсона

    sport.ua

    Related Topics
    Comments
    More in Бокс
    aquapolis