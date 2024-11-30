Пиастри: Это был пример отличной командной работы

Ландо Норрис лидировал в короткой субботней гонке от старта почти до самого финиша, но буквально на последних метрах дистанции уступил победу напарнику, отдав Оскару Пиастри долг за спринт в Сан-Паулу. Этот манёвр стал ещё одним ярким примером слаженной командной работы McLaren.

Оскар Пиастри (1-й): «Если честно, всю гонку мне пришлось обороняться! Я хорошо стартовал, разумеется, неплохо прошёл 1-й поворот, но мне не хватало темпа. Думаю, уже на ранних стадиях гонки я испортил передние шины, после чего на оставшихся до финиша кругах приходилось непросто.

Но это был пример отличной командной работы – без помощи напарника сложностей по ходу дистанции спринта было бы намного больше. Здорово, что McLaren завоевала победный дубль!

Результаты очень плотные, во вчерашней квалификации первые пять-шесть результатов уместились в две-три десятых, поэтому ошибок лучше не допускать, но мы ещё постараемся кое-что улучшить в машине перед основной квалификацией уик-энда».

Ландо Норрис (2-й): «Мы завоевали победный дубль – именно на такой результат мы сегодня и нацеливались. Здорово, что мы заработали максимум очков.

У команды есть повод для радости, мы действовали идеально. Темп был хороший, хотя я, вероятно, мог ехать немного быстрее, но мы хотели сдержать всех соперников позади, поэтому старались не дать Джорджу Расселлу подобраться к Оскару слишком близко. Мы выполнили нашу задачу, и это главное.

Пропустить напарника вперёд я запланировал сразу после Бразилии, хотя, возможно, это произошло несколько ближе к финишу спринта, чем хотелось бы. Вероятно, всё получилось несколько рискованно, но мне казалось, что так будет лучше всего. Команда просила меня не делать этого, но я подумал, что у нас получится, и мы всё-таки добились своего.

Если честно, ничего против не имею. Я здесь не для того, чтобы выигрывать спринты – я здесь для того, чтобы выигрывать Гран При и чемпионаты. В этом плане не всё идёт по плану, но я сделал всё, что было в моих силах, и уже начинаю готовиться к завтрашнему дню».

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