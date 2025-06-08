Эстебан Окон: Я верю, что получу свой шанс

Эстебан Окон принадлежит к тому же поколению гонщиков, что и Макс Ферстаппен с Карлосом Сайнсом, но его карьера складывалась менее удачно. Хотя на его счету есть победа и четыре подиума, но это за 10 сезонов в Формуле 1.

Тот же Сайнс примерно за такой же период выиграл четыре гонки и 27 раз финишировал в первой тройке, а Макс Ферстаппен вообще стал четырёхкратным чемпионом мира.

По словам Эстебана, у него никогда не было машины, которая бы стабильно позволяла бороться за высокие результаты, но он всё-таки надеется, что его время ещё придёт. С этого года Окон выступает за Haas F1, после девяти этапов сезона у него 20 очков, и он занимает 10-е место в личном зачёте чемпионата.

«Когда я смотрю на других гонщиков моего поколения, в какой-то момент у них у всех была возможность пилотировать машину, позволявшую бороться за победы, – поделился он в интервью RacinNews365. – В отличие от меня, и это расстраивает. Не хочу сказать, что такие машины у них были в течение всего сезона, но в какой-то момент они регулярно проходили в финал квалификаций и регулярно финишировали в первой пятёрке.

Вероятно, я единственный, у кого никогда не было реального шанса пилотировать такие машины, но я верю, что способен показывать более высокие результаты – при правильном подходе к работе и учитывая, как много я от себя требую. При том объёме работы, который я выполняю на базе команды, занимаясь на симуляторе, общаясь с инженерами и стараясь хорошо справляться с делом на трассе, когда-нибудь всё обязательно сложится.

Вы видели это на примере других гонщиков – достаточно вспомнить Дженсона Баттона, то же самое можно сказать о Карлосе Сайнсе. Когда он был моложе, то получил шанс стать гонщиком Ferrari, хотя вовсе не казалось, что ему представится такая возможность. Я верю, что тоже получу свой шанс, иначе бы меня здесь не было, и я бы не прилагал таких усилий.

Уже неплохо, что сейчас я сражаюсь в середине пелотона, но моя цель – бороться за победы, поулы, а в будущем и за чемпионские титулы или хотя бы за один. Но пока мы находимся не на таком уровне, и в каждой гонке нам приходится прилагать максимум усилий, чтобы просто заработать очки».

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