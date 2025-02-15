Барнард – самый молодой обладатель поула в Формуле E

Тейлор Барнард продолжает удивлять: британский пилот McLaren дважды поднимался на подиум в трёх первых гонках сезона, в том числе вчера, а сегодня стал самым молодым в истории Формулы E обладателем поула.

В субботней квалификации на городской трассе в Джидде он вышел в финальную сессию, а в заключительной дуэли опередил опытного гонщика Nissan Оливера Роулэнда. На скоростной городской трассе в Джидде Тейлор пилотировал электромобиль McLaren точно, аккуратно, но при этом достаточно агрессивно и стал победителем квалификации в возрасте 20 лет и 259 дней.

32-летнему Роулэнду, чтобы угнаться за молодым соотечественником, приходилось рисковать, и это не прошло бесследно: он допустил пару ошибок и в итоге проиграл на круге почти три десятых. Причём дело тут не в разнице между машинами: McLaren использует точно такие же электрические силовые установки производства Nissan.

«Я невероятно рад! – весело прокомментировал Барнард сразу после квалификации. – Машина у нас в этот уик-энд – просто огонь! Только вчера я получил первый опыт пилотирования на трассе в Джидде, сделал выводы из допущенных ошибок, и сейчас просто очень доволен.

Теперь постараемся побороться за победу, чтобы поставить ещё один рекорд Формулы E – именно такую цель я ставлю перед собой на гонку. Разумеется, поул – самая благоприятная позиция для старта, поэтому приложу все возможные усилия.

Оливер Роулэнд помогал мне по ходу карьеры, многому меня научил, и на наших машинах стоят одинаковые силовые установки, так что опередить его очень приятно».

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