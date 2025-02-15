Серия А. Очередная вымученная победа Милана, oт 5:0 к 0:0 Аталанты за неделю

Серия А. 25-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" – "Кальяри" 0:0

"Аталанта": Карнезекки, Пош, Хиен, Толой, Куадрадо (Палестра 56), Сулемана (Де Роон 74), Пашалич, Руджери, Самарджич (Де Кетеларе 46), Брешианини (Эдерсон 67), Ретеги (В. Влахович 56)

"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Мина, Луперто, Ауджелло, Макумбу, Адопо, Зортеа, Дейола (Марин 79), Феличи (Коман 67), Пикколи (Паволетти 90+1)

Предупреждения: Хиен 90+4 – Коман 90+4

Стабильность – это не об "Аталанте". После поражения сразу же следует победа со счетом 5:0, затем – серия тяжелейших матчей со всем калейдоскопом результатов, затем – 5:0 в гостях, затем – сразу же поражение и 0:0 дома. Неделю тому со счетом 5:0 в гостях была переиграна "Верона". Сразу после этого состоялось поражение в Брюгге в Лиге Чемпионов и 0:0 дома против такого же аутсайдера, как веронцы.

И на этот раз даже не оправдаться травмами, поскольку большая часть травм "Богини" – в обороне, а оборона сегодня не пропустила. Оправдаться можно ротацией, усталостью из-за игры на два фронта. Но ведь лучший бомбардир Ретеги играл с первых минут. Да и вообще, если ротационный состав не способен переиграть дома аутсайдера и даже не способен забить ему – никаких оправданий быть не может.

Оборона бергамцев и вправду сработала отлично. "Кальяри" нанес за весь матч три удара по воротам, ни одного из них – в створ. Но ведь и сам фаворит нанес немного – девять, два из них – в створ. Он сидел возле ворот аутсайдера, но просто медленно перекатывал мяч, ничего не создавая. В первом тайме создал лишь с подарка вратаря соперников, да и тогда тот исправился, вытащив удар Самарджича.

Во втором тайме хозяева заиграли чуть поживее, но все же недостаточно для гола. Забили, но арбитры определили фол на вратаре. Требовали пенальти за руку соперника, но та была прижата к телу. А в концовке молодой форвард Ваня Влахович пробивал, но Каприле четко отбил.

В Серии А "Аталанта" лишь с двумя победами в восьми последних матчах. Поражение в них лишь одно, но ничьих – целых пять, а такого темпа явно недостаточно для борьбы за Скудетто. Даже третье место в опасности. Тот же "Кальяри" побеждает чаще в последнее время – три победы в семи последних матчах, плюс две ничьи. Его место – 13-ое, в пяти очках над зоной вылета.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" – "Эллас Верона" 1:0

Гол: С. Хименес 75

"Милан": Маньян, Уокер (А. Хименес 46), Тиав, Габбия, Эрнандес, Муса, Фофана (Пулишич 68), Соттил (Леау 46), Рейндерс, Феликс (Ф. Терраччьяно 88), С. Хименес (Абрахам 82)

"Эллас Верона": Монтипо, Валентини, Коппола, Давидович, Чачуа, Дуда, Ниассе (Бернеде 85), Брадарич (Ойегоке 84), Суслов (Сиссе 84), Кастанос (Лазович 62), Сарр (Москера 68)

Предупреждения: Муса 16, А. Хименес 59, С. Хименес 79

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