Вступительный взнос GM составит 450 миллионов долларов

Накануне было официально объявлено о появлении в Формуле 1 в 2026 году новой команды – Cadillac F1. Это совместный проект General Motors и холдинговой компании TWG Global инвестора Дэна Таурисса, под контроль которого перешли активы Andretti Global.

Каждая новая команда обязана заплатить вступительный взнос за участие в Формуле 1. По действующему Договору согласия размер составляет 200 миллионов долларов США. Срок Договора согласия истечёт в конце 2025-го, и поскольку Cadillac F1 дебютирует в 2026-м, размер вступительного взноса будет другим – он значительно возрастёт.

Несколько высокопоставленных источников в Формуле 1 сообщили BBC Sport, что GM и TWG заплатят вступительный взнос в размере 450 миллионов долларов США.

Эта сумма будет поделена между десятью действующими командами Формулы 1 в качестве компенсации за потерю части призовых денег в результате того, что отныне призовые будут делиться не на десять частей, а на одиннадцать.

Помимо расходов на вступительный взнос, команде Cadillac предстоит подписать контракт на поставку клиентских силовых установок, поскольку собственная силовая установка GM будет готова не раньше 2028 года.

Представители команды ведут переговоры с несколькими производителями, и фаворитом в данный момент считается Ferrari. С 2026 года итальянская компания перестанет поставлять свои силовые установки Sauber, которая станет заводской командой Audi и перейдёт на собственные двигатели. Таким образом, у Ferrari освободятся мощности, и они смогут поставлять моторы команде Cadillac.

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