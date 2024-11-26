Шоу тенниса в Турине: все об ATP Finals 2024

Итоговый чемпионат АТР в Турине – соревнование, на которое мечтают попасть любители тенниса со всего мира. Портал “Большой теннис Украины” приглашает окунуться в атмосферу турнира, который завершает теннисный сезон.



ATP Finals – немного истории

Итоговый турнир ATP (ATP Finals) является финальным аккордом теннисного сезона. Это событие проводится с 1970 года, объединяя восемь лучших теннисистов и пар мира. Слоган Итогового турнира «Где чемпионы становятся чемпионом».



Полное название турнира – Nitto ATP Finals, связано с тем, что титульным спонсором финала года с 2017-го является японская инновационная корпорация Nitto.

В 2021 году турнир переехал из Лондона в Турин, где прописался как минимум до 2025 года. Во время нынешнего турнира было принято решение, что турнир останется в Италии до 2030 года, но с большой вероятностью переедет в 2027 году в Милан.



Город проведения Nitto ATP Finals 2024 – Турин

Турин – четвертый по величине город Италии с населением около 850 тысяч человек. Он расположен у подножия Альп, в регионе Пьемонт. Турин известен своей богатой историей, которая уходит во времена Римской империи, и стал центром европейской культуры и спорта. В 2006 году Турин принимал Зимние Олимпийские игры, что сделало его одним из самых известных спортивных городов мира.

В Турин можно влюбиться сразу и навсегда, поэтому обязательно уделите время посещению города. Символ Турина – башня Моле Антонеллиана, которая сегодня является домом Национального музея кино. Здание Моле Антонеллиана изображено на 2-центовой монете.

В этом году удалось поймать шпиль башни в тумане, что придало ей особую загадочность.



Главными достопримечательностями города являются также:

• Туринский собор, где хранится знаменитая Туринская плащаница.

• Палаццо Реале и другие королевские резиденции, внесенные в список ЮНЕСКО.

• Египетский музей – второй по величине в мире после Каирского.

Также очень атмосферным местом в Турине является католическая базилика Superga, расположенная на вершине одноименного холма. К ней можно добраться с помощью Sassi Superga – зубчатой железной дороги, по которой ходит винтажный трамвай-поезд. В прошлом году маршрут был закрыт, но в 24-м открылся снова.



Стоимость билета 6 евро в одну сторону или 9 – в обе.



С вершины открывается непревзойденный вид на город и Альпы. Для полной картины можно подняться на колокольню Суперги, где есть смотровая площадка. Также возле базилики есть несколько кафе, где можно за кофе или ланчем наслаждаться видами.



Именно Супергу снял итальянский фотохудожник Валерио Минато на своем знаменитом снимке, которого он ждал из-за капризов погоды 6 (!!!) лет.



Игроки

На турнир приглашаются восемь лучших теннисистов по итогам года в одиночном разряде и восемь сильнейших пар. Также один игрок и одна пара остаются в запасе на случай, если кто-то из игроков/пар основной сетки получит травму и снимется с турнира. Интересно, что даже сидя «на банке» запасной получит кругленькую сумму в 155 тысяч долларов. В этом году замен не происходило.

Янник Синнер – современный герой нации, уроженец Зюдтироля смотрит на вас в Турине отовсюду – от обложек глянца до дверей офисов.





Формат турнира

Это единственный турнир в календаре ATP, в котором матчи группового этапа проводятся по круговой системе. Участники разделяются на две группы по четыре игрока и пары, и каждый проводит по три матча. За победу на групповой стадии начисляется 200 рейтинговых очков.

• Полуфиналы: два лучших участника каждой группы проходят в полуфиналы. Лучший игрок первой группы играет со вторым номером второй и наоборот.

• Финал: победители полуфиналов соревнуются за титул.

Максимальное количество очков, которое можно заработать за турнир – 1500 (если игрок не проиграл ни одного матча)

В этом году одиночный титул забрал Янник Синнер, который не проиграл за турнир ни одного сета. Новак Джокович, обыгравший Янника в прошлогоднем финале, решил поберечь силы на следующий сезон и пропустил турнир. А главный потенциальный соперник Синнера Карлос Алькарас, с которым он поделил все титулы на турнирах «Grand Slam» в этом сезоне и которому уступал по личным встречам на уровне ATP в этом году 0:3, поймал простуду, проиграл два матча из трех и не смог даже выйти из группы.

В финале Синнер, фамилия которого кстати переводится как «Грешник», одолел американца Тейлора Фритца – 6:4, 6:4.

В парном турнире победила немецкая пара Тим Пюц / Кевин Кравиц, которая имела последний 8-й рейтинговый номер, но победила в красивом финале первый сеяный дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) на двух тай-брейках – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).



Вот так праздновали в Италии победу «своего», даже Моле Антонеллиана приняла участие в праздновании.



Стадион турнира – Inalpi Arena

Inalpi Arena, которая еще в прошлом году носила название Pala Alpitour, – современный спортивно-концертный комплекс, построенный к Зимним Олимпийским играм 2006 года.



Эта многофункциональная арена вмещает до 15 000 зрителей и славится своей современной архитектурой. Во время ATP Finals ее украшают звуковые и световые эффекты, что делает из каждого матча настоящее шоу.

Перед каждым матчем происходит вступительная часть с современными танцами под светомузыку. Каждый особый момент матча (эйс, брейк-, сет- и матчпоинт) сопровождается звуком и светом. Есть ощущение, что ты находишься скорее в театре или на концерте, чем на теннисном матче.



В этом году одним из героев турнира стал ди-джей, который развлекал публику во время пауз.

Вблизи главной арены находится тренировочная площадка, доступная для публики. Это уникальный шанс увидеть подготовку игроков к матчам, пообщаться с ними или получить автограф.

Добраться до Inalpi Arena легко благодаря развитой транспортной системе: на метро (линия M1), автобусах или трамваях. Аэропорт Турина находится всего в 16 км от города, что делает его удобным для международных посетителей.

Если передвигаться по Италии поездами, то надо закладываться по времени, потому что итальянская железная дорога является одной из самых непунктуальных в Европе.

Организация турнира

Турнир организован на самом высоком уровне. Кроме матчей, проводятся автограф-сессии, мастер-классы, встречи с игроками и детские мероприятия. Именно здесь проходит награждение лучших игроков года в одиночном и парном разрядах. В этом году первыми ракетками по итогам года стали Янник Синнер в одиночке и Марсело Аревало и Мате Павич в паре.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте ATP Finals. Стоимость зависит от этапа турнира: от 30 евро за билет на групповой матч до 300 евро на финал. Лучшие места быстро разбирают, поэтому готовиться к поездке и покупать билеты лучше всего заранее.

Но главное, что билеты есть в свободном доступе «не за все деньги мира». В отличие от турниров Grand Slam их вполне реально купить через сайт и осуществить мечту увидеть лучших из лучших теннисистов в одном городе.

Fan-Village

Fan-Village – это зона для болельщиков, где посетители могут участвовать в конкурсах, фотографироваться с трофеем ATP Finals и наслаждаться интерактивными активностями.



Атрибутика

Небольшое количество фирм имеет возможность разместить логотип ATP Finals на своей продукции. Официальная одежда и аксессуары – ТМ EA7 от Armani.

Цены кусаются и они значительно выше, чем на других турнирах ATP, даже на “мэйджорах”. Например, кепка стоит 45 евро, футболки 55-90 евро, игровое поло 90-120 евро, шорты можно приобрести за 85 евро, свитера и худи 80-90 евро, а куртки 130-150 евро. За большое турнирное полотенце придется отдать 95 евро.

Из сувениров можно приобрести магниты по 10 евро и брелоки по 15 евро.

Много товаров от Dunlop, которая является поставщиком мячей на турнир, но с лого ATP Tour, а не ATP Finals. По магазинам есть смысл ходить до матчей, потому что в перерывах между играми образуется большая толпа.

Еда и напитки

На территории арены работают многочисленные фудкорты, где можно попробовать итальянскую пасту, пиццу, джелато, а также блюда международной кухни. Предлагаются кофе, чай, вино, пиво и коктейли. Цены достаточно высокие, в качестве альтернативы за квартал от арены находится большой супермаркет Lidl и несколько кафе.

Интересные факты

1. Турин – первый итальянский город, который принимает ATP Finals.

2. Inalpi Arena – самая большая крытая арена Италии, построенная из экологических материалов.

3. Все мячи, использованные на турнире, передаются на благотворительность.

4. Зрители могут участвовать в голосовании за лучший момент дня через официальное приложение турнира.

5. В рамках Fan-Village проходит выставка ракеток, которые использовали легендарные игроки ATP.

Итоговый турнир ATP Finals в Турине – это уникальное событие, которое сочетает спорт, технологии и культуру.



Денис Козицкий для портала “Большой теннис Украины”



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