Экс-соперник Кличко признался, что виноват в поражении Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Американский боксер Шеннон Бриггс признался, что виноват в поражении легендарного Майка Тайсона от блогера Джейка Пола. Ветеран рассказал, что помогал Полу в начале его карьеры, тренировал перед первыми поединками и даже помог Полу освоиться в боксе:

«Я чувствую ответственность за то, что случилось в боксе. Получается, что это я создал этого монстра. Мы сделали это с помощью YouTube. Это сумасшедшее решение.

Мне тяжело было смотреть бой Майка Тайсона. Я до последнего надеялся, что он начнет наносить удары, но этого не случилось», – признался Бриггс.

В ночь с 15 на 16 ноября американский блогер Джейк Пол одержал разгромную победу единогласным судейским решением в бою с легендарным Майком Тайсоном.

Шеннон Бриггс известен украинским болельщикам поединком с Виталием Кличко – 16 октября 2010 года американец проиграл нашему соотечественнику в титульном поединке (UD 12).

Ранее сообщалось, что Бриггс собирается вернутьсмя в ринг.

sport.ua