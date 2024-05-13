Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В результате схватки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб.

Александр Усик прокомментировал этот инцидент.

«Сегодня был безумный день, безумная неделя. Драка которая сегодня произошла? Для меня это неважно, ведь я сосредоточен только на поединке. Это было плохое поведение команды Тайсона Фьюри, в том числе и его отца. Это проблема только команды Тайсона, – сказал Усик.

sport.ua