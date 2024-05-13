АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 3:3. Не грозите Джону Дурану, попивая сок у себя на Энфилде

Эпичный триллер от двух веселых команд

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Матч обеих команд, которые почти наверняка завершат сезон там, где сейчас находятся. Унаи Эмери, правда, все же сохраняет определенные нервы, поскольку математически "Тоттенхэм" еще имеет шанс их догнать, хотя они и небольшие.

Основные стартовые составы и можно начинать поединок, вот только почему хозяева поля решили, что не стоит так стараться, можно поберечь силы, кому-то перед Евро и Копа Америка, а кому-то перед долгожданным отпуском. Первая атака мерсисайдцев завершилась прострелом от Харви Эллиотта, который не выглядел опасно, но рикошет от Торреса слегка дезориентировал Эмилиано Мартинеса, который вроде и поймал круглого, но в итоге выпустил его из рук и попытка все же забрать его себе завершилась тем, что мяч пересек линию ворот. Легкие 0:1, за которые нужно благодарить аргентинского голкипера.

Долго "вилланы" не могли прийти в себя и то, насколько пассивно условный Динь встречал Салаха, сильно бросалось в глаза. Эта команда планировала бороться? Оказалось, что планировала, на 12-й минуте Олли Уоткинс протащил мяч по флангу и после врывания в штрафную отдал на свободное пространство под удар Тилемансу, который не промахнулся и пробил точно в нижний угол ворот. 1:1.

До конца первого тайма мы видели взаимный обмен моментами и прямо преимущества, наверное, не было ни у одной из команд, а вот острые моменты возникали. Команда Эмери пыталась в позиционные атаки, а гости наказывали их за любую потерю мяча. В одной из контратак вывел свою команду вперед Коди Гакпо, даже в том моменте Эмилиано сыграл не очень надежно после прострела вдоль ворот.

Весь стадион сильно схватился за головы, когда Диего Карлос буквально одного метра не смог занести мяч в ворота после прострела от Бэйли. Не забиваешь ты — забивают тебе, подумали ребята Юргена Клоппа, только наказание за тот промах они перенесли уже на второй тайм.

Именно в начале второй половины игры Куанса откликнулся на передачу Эллиотта со стандарта и пробил в дальний угол ворот Мартинеса, круглый от штанги залетел в ворота. 1:3 и после этого "Вилла" неожиданно ожила, хотя казалось, что пациент уже на пути к тому, чтобы поднять белый флажок.

Сначала Уоткинс почти отыграл один мяч, забив после передачи от Леона Бейли, вот только у ямайца перед этим зафиксировали офсайд, из-за чего гол был отменен. Впоследствии у него был похожий момент, когда он пробивал с не очень удобной позиции пяткой, но мимо ворот. Хозяева разозлились, впрочем они уже пропустили слишком много, чтобы легко исправить свои ошибки. На помощь вышел Джон Дуран, который стал неожиданным героем встречи для Тома Хэнкса и местных трибун.

Сначала он классно положил мяч в ближний угол ворот точным и сильным ударом, а затем после передачи от Диаби даже не смог принять круглого, а коленом (скорее всего, случайно) переправил круглого в ворота Алиссона и это 3:3. Насколько быстро перевернул все Дуран и его команда. "Ливерпуль" был в явном шоке и до конца игры особо уже не просыпался. В компенсированное время Алиссон спас свою команду от поражения, когда отразил опасный удар от Мусса Диаби. Победа, которая была в кармане у Клоппа, вылетела оттуда за несколько минут, потеряли ритм мерсисайдцы и поплатились за это.

В итоге "Вилла" все еще не гарантировала себе место в Лиге Чемпионов, впрочем они смогли заработать лишний балл, который придает уверенности, что все будет хорошо. Надо смотреть, сможет ли завтра "Тоттенхэм" сенсационно обыграть "Манчестер Сити". Если да, то в борьбе за топ-4 у нас появится неплохая интрига накануне последнего тура.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Астон Вилла" — "Ливерпуль" 3:3

Голы: Тилеманс (12), Дуран (85, 88) — Мартинес (2, автогол), Гакпо (23), Куанса (48)

*На 52-й минуте гол Олли Уоткинса был отменен из-за офсайда

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Тилеманс (Дзаньоло, 65 / Дуран, 79), Луиз (Чамберс, 80) — Бэйли, Макгинн, Диаби — Уоткинс

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомес — Эллиотт (Гравенберх, 76), Эндо (Собослай, 76), Мак Аллистер — Салах, Гакпо (Нуньес, 75), Диас (Джонс, 76)

Предупреждения: Макгинн (70) — Эллиотт (38)

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