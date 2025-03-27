Роман СЕМЕНИШИН: «Важный поединок – Грицив впервые будет биться за титул»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Грицив

Сооснователь и тренер промоутерской компании KO Promotions Роман Семенишин-младший эксклюзивно для Sport.ua рассказал о вечере бокса во Львове, который состоится 29 марта:

– Роман, недавно вы анонсировали пятое шоу от KO Promotions и Благотворительного фонда KАVA, которое состоится 29 марта во Львове. В главном событии вечера Александр Грицив проведет первый титульный бой в своей профессиональной карьере за пояс WBC Francophone в бриджервейте. Что вы можете сказать о сопернике Александре и чего ожидаете от этого поединка?

– Это, безусловно, очень важное противостояние для Александра, ведь он впервые будет биться за титул. Его соперник – опытный немец Рад Рашид, который провел уже 32 профессиональных боя, имеет 23 победы, 19 из них – нокаутом. Это боксер с мощным ударом, умеющий навязать силовой бокс. Но мы хорошо подготовились, и я уверен, что Александр продемонстрирует свою лучшую форму и отличную тактическую подготовку. Ожидаю очень конкурентного боя, но верю в победу нашего бойца.

– После этого поединка Александр планирует остаться в бриджервейте или вернется в хевивейт?

– Сейчас мы сосредоточены на этом бою, но конечно уже думаем и о будущем. Бриджервейт для Александра – комфортная категория, он хорошо чувствует себя в этом весе. Однако мы не исключаем возможности перехода в хевивейт в перспективе, если будут интересны предложения.

– В со-главном событии вечера Андрей Цюра встретится с молодым и амбициозным Арсением Резниченко в бою за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе. Как проходит подготовка к этому поединку, и что вы можете сказать о сопернике Андрее?

– Андрей проводит очень качественный тренировочный лагерь. Мы знаем, что Арсений – технический, быстрый, хорошо подготовленный боец, также имеет неплохой удар. Это будет очень интересное противостояние, ведь встречаются два талантливых украинских боксера, стремящихся получить эти титулы.

– Многие считают, что этот поединок может стать самым зрелищным поединком вечера. Какие ваши ожидания?

– Полностью соглашаюсь! Стилистически это очень интересный поединок: Цюра – агрессивный, мощный, а Резниченко – быстрый и технический. Здесь будет все: скорость, удары, изменения тактики, эмоции. Думаю, зрители получат настоящее зрелище.

– Дмитрий Куля и Роман Гавриляк также представляют KO Promotions. Что вы можете сказать о них и как вы оцениваете их потенциал?

– Да, они тоже наши боксеры, и мы очень довольны их прогрессом. Дмитрий – очень жесткий, физически крепкий боксер с сильным характером. У него хороший потенциал, и я верю, что в ближайшие годы он может претендовать на серьезные титулы. Роман – молодой и перспективный, у него отличные физические данные, и он быстро развивается. Уверен, что впереди у них великие победы.

– Спасибо за разговор, ждем зрелищный вечер бокса 29 марта!

– Спасибо, будем рады видеть всех на этом незабываемом шоу!

Sport.ua – медиа-партнер вечера бокса от KO Promotions.

Александр ЛЕВЧЕНКО

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