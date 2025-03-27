Александра Эала – после сенсационной победы над Швёнтек в Майами: “Это единственное, что я могу сделать для своей страны – помочь вдохновить. Вдохновить на позитивные изменения”

Филиппинская теннисистка пообщалась с журналистами после выхода в полуфинал на турнире WTA 1000 в США



В четвертьфинальном матче на Miami Open 19-летняя Эала обыграла вторую ракетку мира и пятикратную чемпионку турнире Grand Slam Игу Швёнтек.

– Алекс, поздравляем с фантастической победой. Какие эмоции вы сейчас испытываете?

– Эмоций очень много, безусловно. Счастье, пожалуй, на первом месте в этом списке. Да, и я просто ещё не успела остановиться и подумать об этом, но я очень, очень счастлива, что победила (улыбается).

– У Швёнтек один из лучших процентов защиты подачи в Туре. Вы просто разгромили ее. Это был план на игру, особенно атаковать вторую подачу? Вы играли очень близко к задней линии.

– Я не думаю, что это было чем-то, на что мы делали упор с точки зрения тактики. Но это, безусловно, то, чем я воспользовалась во время матча. Знаете, я люблю быть агрессивной и я просто увидела, что некоторые такие возможности у меня есть, так что…

– Во время последнего розыгрыша удар Иги ушел в аут по длине. В тот момент невозможно было понять, вы будто вот-вот заплачете, или вы уже плакали, или просто были в состоянии шока?

– Я тоже не могла решить (улыбается). Думаю, я была настолько в моменте, и я взяла себе за правило всегда быть в моменте, что трудно осознать, что только что произошло, что я выиграла матч. Я действительно пыталась впитать всё это в себя, потому что такого со мной никогда раньше не случалось, и именно поэтому я смотрела на экран. Я очень хотел сохранить этот момент в своей памяти.

– В какой момент вы почувствовали, мол, да, я действительно в игре, моя соперница выиграла пять турниров Grand Slam и является бывшей первой ракеткой мира, но я держусь?

– С самого начала я знала, что имею достаточный уровень, чтобы держаться. Она очень титулованная теннисистка, она многого достигла и она тот человек, на которого я уже давно равняюсь. Поэтому мне было очень приятно делить с ней корт и иметь возможность соревноваться с ней и играть в ее же ритме. Это то, чем я очень горжусь, да.

– Расскажите, кто приехал к вам на этот турнир? Кажется, были ваши родители, а также Тони Надаль был в вашем боксе. Вы тренировались непосредственного под его руководством в Академии Надаля на Майорке?

– Да, моя семья, многие члены моей семьи прилетели. Мои родители прилетели вчера вечером. Также мой дядя и двоюродный брат (или сестра – прим. BTU) из Сиэтла прилетели. Так что было много дополнительной мотивации для моего сегодняшнего матча. Я очень хотела, чтобы они увидели мою победу. В любом случае я знаю, что они будут счастливы просто увидеть, как я выступаю на соревнованиях в такой атмосфере. И Тони Надаль также приехал в Майами, хотя ему нужно было успеть на рейс, я думаю, сегодня. До сегодняшнего утра я не знала, что он собирается прилететь. Так что это очень много значило, ведь я так долго работала с ним в тесном контакте вместе с моими главными тренерами из Академии. Да, это говорит о том, что Академия уверена во мне и гордится мной.

– Вы являетесь первой звездой тенниса с Филиппин. Насколько сейчас на Филиппинах интересуются теннисом? Считаете ли вы, что сможете что-то изменить?

– Мне бы очень хотелось думать, что я что-то меняю. Знаете, это единственное, что я могу сделать для своей страны – помочь вдохновить. Вдохновить на изменения, позитивные изменения. Вдохновить людей взять в руки ракетку, смотреть больше тенниса, смотреть больше женского тенниса. Я считаю, что теннис на Филиппинах имеет большой потенциал, потому что, хотя он не так распространен, как другие виды спорта, я чувствую, что у нас есть много скрытых талантов, и если мы получим поддержку, чтобы поспособствовать им, помочь им, то я думаю, что филиппинский теннис может стать великим делом.

– Наблюдая за вашей агрессивной игрой и тем, что вы левша, есть ли какие-то нынешние или бывшие теннисистки, на которых вы особенно равнялись с точки зрения вашего стиля игры, и которым хотели бы подражать на корте?

– Однозначно. В детстве моей самой большой любимицей была Мария Шарапова. Мне нравилась её стойкость и, очевидно, то, как она держала себя на корте, хоть была ещё очень юна. Она была той теннисисткой, на кого я действительно равнялась. Потом, позже, были еще такие теннисистки как Симона Халеп, Ли На, Эшли Барти, да много других, от которых я получала вдохновение. Очень много людей, да.

– Когда вы выиграли юниорский титул на US Open в 2022 году, возможно, тогда это уже было самым большим достижением для вас, но в то время, можете ли вы вспомнить, о чем вы мечтали?

– Мои мечты остаются неизменными, постоянными. Знаете, я всегда была большой мечтательницей. Как я уже рассказывала ранее, выиграть турнир Grand Slam – это всегда было той целью, которую я в итоге хотела реализовать. Стать первой ракеткой мира также. Я думаю, что та победа на юниорском US Open пришла в нужное время. Но быть успешной среди юниоров не означает, что ты станешь успешной на профессиональном уровне. Поэтому я взяла себе цель упорно работать каждый день и верить, что моё время наступит, и, надеюсь, это как раз то время и есть (улыбается).



Фото: Getty Images.

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