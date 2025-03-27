Защитник Интера высказался о встрече с Баварией в четвертьфинале ЛЧ

В следующем месяце "Интер" и "Бавария" встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов. Однако для одного из игроков этот поединок будет иметь особое значение – Бенжамен Павар выступал за "Баварию" в течение четырех лет (2019-2023). Летом 2023-го года он присоединился к "Интеру".

"У меня до сих пор много друзей в "Баварии" – от Комана и Упамекано до Рафаэля Геррейру. Мой партнер по сборной Франции Олисе тоже подписал контракт с клубом. Я очень вырос там за те четыре замечательных года и выиграл все. Но теперь я защищаю цвета "Интера".

Это будет очень равное противостояние, 50 на 50. Кто лучше будет защищаться, тот и победит. "Бавария" любит контролировать мяч и качественно атакует через фланги с Гнабри и Сане. Нам нужно сохранять хладнокровие, когда владеем мячом, и быть готовыми к их давлению в обороне. Будут моменты, когда придется терпеть. Но у нас тоже будут свои шансы", – сказал Павар.