Цунода: Я готов к испытаниям, которые мне предстоят!

Юки Цунода не скрывает своих восторгов по поводу несколько неожиданного карьерного взлёта, хотя и в межсезонье, и уже в начале этого сезона он не раз говорил, что был бы рад перейти в Red Bull Racing и готов к этому. Теперь его и его болельщиков можно поздравить: их чаяния сбылись, и на старт домашнего этапа в Сузуке Юки выйдет за рулём RB21.

Не будем гадать, как он справится с миссией, которая оказалась не по силам Лиаму Лоусону. Но пока японский гонщик радуется, и его вполне можно понять.

«Всем привет, это Юки! – поделился Цунода на своих страницах в социальных сетях. – Я просто хотел поблагодарить нашу команду Racing Bulls и всех её болельщиков, ведь мы вместе проделали это невероятное путешествие, после которого у меня осталось так много совершенно особенных воспоминаний.

Я остаюсь в семье Red Bull, так что буду не очень далеко, и мы ещё с вами увидимся в паддоке».

Его обращение к японской публике было короче, состояло всего из одной фразы: «Я с нетерпением жду момента, когда выйду на старт Гран При Японии в составе Red Bull Racing».

Впрочем, там был ещё короткий комментарий в письменной форме: «Я готов к испытаниям, которые мне предстоят!»

Гран При Японии станет для Юки Цуноды его 90-м стартом в Формуле 1.

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