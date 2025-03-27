Все зависит от Усика. Хирн назвал следующего соперника Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию в супертяжелом весе, а также назвал вероятного соперника для бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа:

«Джошуа всегда хотел встретиться на ринге с Фьюри или Дюбуа. Однако Тайсон завершил карьеру и не планирует возвращаться, а Дюбуа нацелен на реванш с Усиком. Но здесь есть проблема, так как украинского боксера заставляют проводить обязательную защиту.

Теперь все зависит от Усика. Если он не захочет встречаться с Джозефом Паркером, а пойдет на Дюбуа, то мы будем знать нашего следующего соперника. В таком случает Джошуа выйдет на ринг против новозеландца», – сказал Хирн.

Ранее Всемирная боксерская организация приняла решение о проведении обязательного боя Усик – Паркер, однако позже президент Густаво Оливери сообщил, что украинец может провести бой с Дюбуа.

Усик не потеряет титул и сразится с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона

sport.ua