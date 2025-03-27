Теннисный дайджест от BTU: недостижимый Синнер, юбилей Димитрова, правило ATP из-за которого не удалось провести матч Джоковича на “Мастерсе”

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 После поражения Александра Зверева в четвертом круге “Мастерса” в Майами Янник Синнер гарантированно сохранит первую строчку в чемпионской гонке сезона. Итальянец отыграл в этом году лишь один турнир – стал чемпионом Australian Open (получил 2000 очков), тогда как немец, идущий вторым, провел уже семь турниров и набрал лишь 1665 очков.

🗞 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров стал первым теннисистом, рожденным в 90-х годах, кому удалось одержать 150 побед в матчах на “Мастерсах”, при этом 58 матчей он выиграл после достижения 30 лет.

🗞 Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану после выхода в четвертьфинал на турнире в Майами впервые с августа 2022 года вернётся в Топ-50. Британская теннисистка займет 48-ю строчку в рейтинге WTA в понедельник. На одну позицию ее сможет сместить Александра Эала, в случае если выиграет в Майами титул.

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🗞 Четвертьфинал Miami Open между Новаком Джоковичем и Себастьяном Кордой вчера не состоялся из-за правила, которое не позволяет АТР начинать поединки позднее 23:00 по местному времени. Стоявший перед ними в расписании матч между Джессикой Пегулой и Эммой Радукану, начался в 21:00, а завершился в 23:30 по местному времени.

🗞 Два теннисных ветерана 40-летний Стэн Вавринка и 38-летний Ришар Гаске получили wild card в основную сетку турнира АТР 250 в Бухаресте.

btu.org.ua