Чэнду. Урсу не смог одержать дебютную победу в квалификации турнира ATP

Вадим Урсу проиграл в первом раунде отбора на соревнованиях в Китае

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Вадим Урсу (Украина) – Федерико Агустин Гомес (Аргентина, 6) 3:6, 3:6

В сегодняшнем матче Урсу пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл пять геймов на своей подаче. Поединок продолжался 1 час 40 минут.

Украинский теннисист третий раз в карьере сыграл в квалификации турнира ATP и снова потерпел поражение. В 2020 году Урсу уступил на старте отбора в Сантьяго, а в этом году – в Штутгарте.

Также сегодня Вадим Урсу проиграл четвёртый матч подряд. За участие в квалификации украинец заработал $3,425 призовых.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua