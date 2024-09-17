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Футбол

Срна: Наш президент всегда говорит, что лучше проиграть, играя в выдающийся футбол, чем выиграть, играя плохо

Комментарий хорвата

Срна: Наш президент всегда говорит, что лучше проиграть, играя в выдающийся футбол, чем выиграть, играя плохо

shakhtar.com

    • Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями матча с "Болоньей" в первом туре основного этапа Лиге чемпионов.

    "Болонья", как и мы, не очень удачно стартовала, но это сильная команда. Оцениваю наши шансы на 50%.

    Мы не играли дома с 2014 года, нам не хватает болельщиков, а затем ФИФА не помогла нам в 2022 году, разрешив всем иностранцам уехать бесплатно.

    Наш президент? Он всегда говорит, что лучше проиграть, играя в выдающийся футбол, чем выиграть, играя плохо. Мы живем изо дня в день с надеждой, что эта война, которая никому не нужна, скоро закончится", – цитирует Срну tuttobolognaweb со ссылкой на Gazzetta.

    Поединок "Болонья" – "Шахтёр" состоится завтра, 18 сентября, в 19:45.

    www.ua-football.com

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