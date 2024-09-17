Известный тренер сделал смелый прогноз на мегафайт Джошуа и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный тренер Малик Скотт поделился ожиданиями от боя между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО):

«Джошуа имеет крепкую базу, хорошие боксерские навыки и замечательного тренера в лице Бена Дэвисона. Сейчас он очень мотивирован и опасен. Но я считаю, что Дюбуа – это проблема с его защитой. Дюбуа удивил меня в последнее время, особенно когда он выдержал бои против Филиппа Хрговича и Джарелла Миллера, но Джошуа просто другой. Если бы я был букмекером, я бы поставил на то, что Джошуа остановит его между четвертым и седьмым раундами».

Бой Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа состоится 21 сентября.

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sport.ua