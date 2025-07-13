Сан-Диего (W15). Сагдиева четвертый раз в сезоне стала чемпионкой турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Анита Сагдиева стала чемпионкой парных соревнований ITF W15 в США



В финальном поединке Анита Сагдиева и ее напарница Кайли Коллинс из США, получившие второй номер посева, обыграли американскую пару Мидори Кастильо Меса/Бранделин Фелгензи – 6:4, 6:0. Сагдиева и Коллинс допустили четыре двойные ошибки, проиграли три гейма на своей подаче и сделали семь брейков. Поединок продолжался 58 минут.

Путь к титулу:

R1: Лусия Донелли/Ракель Ли (США) – 6:2, 6:4

QF: Камила Аллегри/Оливия Аллегри (США) – 7:5, 6:4

SF: Белла Пейн/Сара Шумейт (США) – 6:3, 6:2

FR: Мидори Кастильо Меса/Бранделин Фелгензи (США) – 6:4, 6:0

21-летняя Анита Сагдиева провела 13-й финал на турнирах ITF в парном разряде и завоевала свой 9-й титул. В этом сезоне украинка шестой раз сыграла в финале и выиграла четвертый парный чемпионский титул.

За победу в Сан-Диего Сагдиева заработала 478 долларов призовых и 15 очков в парный рейтинг WTA.



btu.org.ua