Бизнес-аналитик из Харькова будет играть в Ковентри

Артем Бузоверя

Бывший игрок юниорской и молодежной сборной Украины 25-летний центрфорвард Артём Бузоверя продолжит карьеру в Великобритании. После 11 лет выступлений в североамериканском хоккее харьковчанин подписал контракт с клубом элитного британского дивизиона «Ковентри Блэйз».

Минувший сезон украинец выступал в престижной североамериканской студенческой лиге NCAA и помог университету Бетли Фэлкон стать чемпионом. Артём Бузоверя забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 32 играх прошлого сезона. Он возглавил команду с процентом выигранных вбрасываний – 57,4%. Также украинец получил степень магистра в Bentley по специальности Бизнес-аналитика.

В сезоне-2023/24 Бузоверя выступал за «Хобарт Колледж» в университетской NCAA III, где стал игроком года и MVP турнира.

«Артём – большой, мощный центр, играющий в умный и жёсткий хоккей», – говорит главный тренер «Ковентри» Кевин Мур. «Он исключительно хорошо защищает шайбу и успешно действует под давлением. Кроме того, Бузоверя активно действует во всех трёх зонах и жёстко обороняется при потере шайбы, что делает его ключевым элементом нашей структуры».

Ковентри расположен в центральной Англии. Клуб был основан в 1965 году и является одной из 10 команд, выступающих в EIHL.

Отметим, что «Ковентри Блэйз» в этом году выиграл Континентальный кубок и проиграл в четвертьфинале плей-офф чемпионата Великобритании.

sport.ua