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Футбол

Игрок Палмейраса готов потерять деньги, которые должен был получить по контракту, чтобы перейти в итальянский клуб

Игрок Палмейраса готов потерять деньги, которые должен был получить по контракту, чтобы перейти в итальянский клуб

    • Колумбийский игрок футбольного клуба "Палмейрас" Ричард Риос готов отказаться от части своих денег по контракту с клубом ради перехода в римскую "Рому" этим летом.

    Поскольку контракт 25-летнего опорного полузащитника действителен до 31 декабря 2028 года, бразильцы не планируют отпускать его за копейки, поэтому требуют от "волков" не менее 30 миллионов евро за трансфер.

    Итальянцы не хотят платить такие деньги и продолжают переговоры об уменьшении суммы.

    Цена Риоса, по данным сайта Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

    www.ua-football.com

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