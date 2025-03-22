Квалификация к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Северная Македония 0:2. Фаворит ожидаемо победил

В матче отбора на Чемпионат Мира Лихтенштейн принимал Северную Македонию.
Украинский арбитр Николай Балакин "наградил" в первом тайме футболистов тремя жёлтыми карточками. При этом лидировали хозяева, получившие два предупреждения. Северная Македония начала тайм с гола и закончила.
Во втором тайме сборные вели себя более дисциплинированно. Совершали замены, и одна из них повлияла ни матч – футболист, вышедший на замену, сделал ассист.
Северная Македония возглавила таблицу группы J, но до матча Уэльса и Казахстана, который пройдёт сегодня вечером.
Отбор к ЧМ-2026. Первый тур
Лихтенштейн – Северная Македония 0:2
Голы: Трайковски (7), Муслиу (42), Миовски (84)