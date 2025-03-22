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Футбол

Квалификация к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Северная Македония 0:2. Фаворит ожидаемо победил

Квалификация к ЧМ-2026. Лихтенштейн – Северная Македония 0:2. Фаворит ожидаемо победил

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    • В матче отбора на Чемпионат Мира Лихтенштейн принимал Северную Македонию.

    Украинский арбитр Николай Балакин "наградил" в первом тайме футболистов тремя жёлтыми карточками. При этом лидировали хозяева, получившие два предупреждения. Северная Македония начала тайм с гола и закончила.

    Во втором тайме сборные вели себя более дисциплинированно. Совершали замены, и одна из них повлияла ни матч – футболист, вышедший на замену, сделал ассист.

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    • Северная Македония возглавила таблицу группы J, но до матча Уэльса и Казахстана, который пройдёт сегодня вечером.

    Отбор к ЧМ-2026. Первый тур

    Лихтенштейн – Северная Македония 0:2

    Голы: Трайковски (7), Муслиу (42), Миовски (84)

    www.ua-football.com

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